“Батьківщина” ініціює проведення референдуму щодо вступ України до НАТО у день виборів в Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

Після того, зазначила вона, згідно з законом “Про всеукраїнський референдум” члени партії почнуть збирати 3 млн підписів громадян, які потрібні для того, аби винести відповідне питання на референдум.Читайте такожРасмуссен: Україна може стати членом НАТО

Тимошенко висловила переконання, що Україна має стати невід'ємною частиною колективної системи безпеки й оборони НАТО.

“Я звертаюся зараз до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, до депутатів, до народу України підтримати нас у нашому прагненні встигнути провести всі необхідні законодавчі процедури для того, щоб референдум щодо вступу в НАТО пройшов саме в день дострокових виборів (до Верховної Ради 26 жовтня)”, - сказала вона.

Тимошенко переконана, що вступ України до НАТО раз і назавжди закриє можливість Росії вчиняти будь-які агресивні дій стосовно України.Читайте такожВ Україні стартувала виборча кампанія до Верховної Ради

Тимошенко також нагадала, що напередодні генеральний секретар НАТО заявив, що двері альянсу для України відкриті, і висловила переконання, що на сьогодні народ консолідований щодо того, що Україна мусить стати членом НАТО.

“Але за порядками, які діють щодо вступу, обов'язкове проведення загальноукраїнського референдуму для того, щоб народ визначився, чи готові ми стати членами НАТО”, - сказала лідер партії.

Таким чином, зауважила Тимошенко, «Батьківщина» ухвалила рішення про те, щоб із сьогоднішнього дня розпочати всі необхідні процедури для проведення референдуму про вступ до НАТО у день дострокових парламентських виборів.

Вона додала, що сьогодні партія передасть до ЦВК спеціальну заявку із повідомленням про проведення 5 вересня ініціативних зборів громадян.