Порошенко заявив перед європейськими лідерами, що Україна захищає кордони Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, участь у цьому заході також взяли лідери багатьох європейських інституцій: Європейської Ради і Європейської Комісії, глави держав та урядів Греції, Ірландії, Іспанії, Кіпру, Латвії, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії Угорщини, Фінляндії, Швеції, високопосадовці інших держав.

Свій виступ Порошенко присвятив донесенню до європейських лідерів інформації про усю складність і трагічність ситуації, в якій опинилася Україна через неприховані акти агресії, які президент назвав війною.

Водночас Порошенко зазначив, що війна, у якій гинуть сини і доньки України, є не тільки війною нашої держави.

«Ця війна не лише за регіональне домінування. Це битва за цінності і майбутнє Європи… кордон якої тепер захищає Україна» – наголосив президент, застерігши європейських партнерів, що «ця загроза сьогодні вже стукає у двері Європи, а завтра може стати новою реальністю для усіх європейців».

Порошенко закликав учасників Саміту до консолідованого захисту спільних європейських цінностей, які відстоювали і за які гинули українці на Євромайдані, за які Україна бореться сьогодні.

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Президент також закликав європейських політиків до дієвої і конкретної, а не тільки моральної підтримки Української держави. Глава держави висловив сподівання на розширення європейських обмежуючих заходів щодо Росії і посилення політичного тиску на Кремль, всебічну підтримку України, офіційне визнання терористичними організаціями так званих ДНР і ЛНР, а також збільшення обсягів гуманітарної і фінансової допомоги нашій державі та активне залучення у відновлення Донбасу.

«Давайте об’єднаємо наші зусилля, щоб не втратити нашої гідності і захистити спільні цінності перед викликом агресора» – наголосив Порошенко.

Лідери Європейської народної партії погодилися із нагальною необхідністю активізації консолідованих зусиль міжнародної спільноти на підтримку України у протидії зовнішній агресії та захисті суверенітету і територіальної цілісності, додали в прес-службі.