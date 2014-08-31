Сили АТО за добу знищили близько сотні бойовиків - речник

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-офіцера АТО Леоніда Матюхіна.

"У зоні АТО продовжуються активні бойові дії. Вогневим ударом було знищено підрозділ бойовиків на північній околиці пункту Петровське. За даними розвідки, після нашого удару на позиціях загарбників спостерігалися вибухи боєприпасів та пожежі", - розповів Матюхін.

"За останню добу загалом знищено три артилерійські установки БМ-21 "Град", один бронетранспортер, одна бойова розвідувальна машина, один камаз та близько сотні бойовиків", - додав Матюхін.

Читайте такожБатальйон "Крим" заявляє про великі втрати при прориві оточення під ІловайськомЗа його словами, позиції сил АТО були обстріляні неподалік населених пунктів Лутугіно, Андріївка, Березове, Мала Іванівка, Фащівка.

"Чотири рази артилерією обстріляли аеропорт Луганська", - додав Матюхін.

Він також наголосив, що продовжують обстріли сил АТО з боку Росії, зокрема цієї доби обстріл вівся неподалік Макарово.