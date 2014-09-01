З оточення під Іловайськом вийшло ще 84 бійці АТО
00:23, 01 вересня 2014Політика
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З оточення під Іловайськом вийшло 84 бійці батальйонів "Дніпро-1", "Донбас" та "Світязь"
REUTERS
Про це повідомив у "Фейсбуці" повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко із посиланням на комбата "Донбасу" Семена Семенченка.
"Тільки що з оточення під Іловайськом вийшли ще 69 бійців батальйону Донбас!
У тому числі всі 4 дівчини-бійці.
Також вийшли з оточення ще 11 бійців спецбатальйону МВС "Світязь" і 4 бійці спецбатальйону МВС "Дніпро-1"", - написав він.
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За словами Геращенка, у понеділок планують опублікувати списки тих бійців, котрі поки що не вийшли із оточення.
"Будемо з'ясовувати долю кожного, чия доля поки не відома", - повідомив Антон Геращенко
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