З оточення під Іловайськом вийшло ще 84 бійці АТО

00:23, 01 вересня 2014
Політика
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З оточення під Іловайськом вийшло 84 бійці батальйонів "Дніпро-1", "Донбас" та "Світязь"

REUTERS

Про це повідомив у "Фейсбуці"  повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко із посиланням на комбата "Донбасу" Семена Семенченка.

"Тільки що з оточення під Іловайськом вийшли ще 69 бійців батальйону Донбас! 

У тому числі всі 4 дівчини-бійці. 

Також вийшли з оточення ще 11 бійців спецбатальйону МВС "Світязь" і 4 бійці  спецбатальйону МВС "Дніпро-1"", - написав він.

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За словами Геращенка, у понеділок планують опублікувати списки тих бійців, котрі поки що не вийшли із оточення.

"Будемо з'ясовувати долю кожного, чия доля поки не відома", - повідомив Антон Геращенко

Допис by Anton Gerashchenko.
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