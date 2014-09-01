Двоє сенаторів США закликають Вашингтон озброїти Україну

Як заявив сенатор-демократ Роберт Менендез, голова сенатського комітету з закордонних відносин, Україні необхідні озброєння, які допомогли б їй відбити вторгнення Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи на телеканалі CNN із Києва, він заявив, що Вашингтон має надати Україні оборонні озброєння, які зробили б це вторгнення надто дорогим для президента Володимира Путіна.

Інший сенатор, республіканець Джон МакКейн, у виступі на телеканалі CBS риторично запитав: «Хіба ми не можемо допомогти цим людям (українцям) захистити себе? Це вже не обмежене введення військ, це вторгнення».

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Адміністрація президента США Барака Обами і він сам іще не вживали стосовно дій Росії проти України слова «вторгнення» (invasion – широкомасштабне вторгнення), обмежуючись м’якшим incursion, яке можна в цьому контексті перекласти як «обмежене введення військ». Дотепер там ішлося тільки про обмежену допомогу України нелетальними військовими засобами.

Західні країни і союз НАТО днями заявляли, що мають дані про не менш як 1 тисячу військовиків регулярних збройних сил Росії на території України. Москва категорично заперечує це.