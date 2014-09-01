На Донеччині близько 700 українських військових потрапили в полон після останніх боїв

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генерал-полковник запасу, керівник ГО «Офіцерський корпус», керівник Центру обміну полонених Володимир Рубан.

При цьому він підкреслив, що інформація про кількість українців, взятих у полон під Іловайском, закрита.

«Тому я не можу її обговорювати. Поки не закінчилася операція, поки не забрали полонених», - сказав Рубан.

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Він підкреслив, що вже є проблема з харчуванням полонених.

За його словами, Дніпропетровська область готує гуманітарний поїзд з продуктами, щоб годувати українських полонених в Донецьку.

Рубан підкреслив, що «приблизно така ж ситуація і в Луганську».

Крім того, він заявив, що на схід Україні «немає нормальних поставок продовольства, не підготовлена інфраструктура до зими».

Читайте такожКомбат "Донбасу" про ситуацію в Іловайську: Витягли ще 10 поранених«Зовсім плачевна ситуація в Луганську», - додав Рубан.

За його словами, «насувається велика гуманітарна катастрофа» для мирних громадян, які проживають у Донецькій і Луганській областях.