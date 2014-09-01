Українці самі оберуть майбутнє своєї країни - генсек НАТО відповів Путіну

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Расмуссен заявив, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про державний статус так званих "ЛНР" та "ДНР".

Читайте такожНАТО говоритиме з Україною про членство, коли вона скасує позаблоковий статус - Расмуссен"Україна - суверенна нація, і це українці без зовнішнього втручання повинні вирішувати майбутнє своєї країни", - сказав генсек НАТО.

Крім того, Расмуссен зауважив, що йому відомо про плани президента України Петра Порошенка провести реформи, спрямовані на децентралізацію.