Українці самі оберуть майбутнє своєї країни - генсек НАТО відповів Путіну
15:28, 01 вересня 2014Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що тільки українці, без будь-якого зовнішнього втручання, мають вирішувати майбутнє своєї суверенної держави.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Расмуссен заявив, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про державний статус так званих "ЛНР" та "ДНР".
Читайте такожНАТО говоритиме з Україною про членство, коли вона скасує позаблоковий статус - Расмуссен"Україна - суверенна нація, і це українці без зовнішнього втручання повинні вирішувати майбутнє своєї країни", - сказав генсек НАТО.
Крім того, Расмуссен зауважив, що йому відомо про плани президента України Петра Порошенка провести реформи, спрямовані на децентралізацію.
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