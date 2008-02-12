Регіонали і комуністи прийшли у ВР як на парад (фоторепортаж)

Сьогодні опозиція прийшла у Верховну Раду як на парад - з кульками синього і жовтого кольорів, на яких напис «НАТО - ні», і національними прапорами.

Голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ вдалося зайняти робоче місце, але розпочати засідання йому не дали. Спікер не мав мікрофона, він намагався голосно кричати, щоб його чули всі депутати. Однак слова А.ЯЦЕНЮКА заглушили мегафони, які включили депутати від фракції Партії регіонів.

Після того, як спікеру не вдалося відкрити засідання, він покинув сесійну залу. Разом з ним сесійну залу залишили і депутати від фракцій БЮТ та НУ-НС.Перед тим, як А.ЯЦЕНЮК покинув сесійну залу, він зазначив, що про строки проведення наступного засідання буде повідомлено пізніше.

Фото Дмитра Купріяна/УНІАН