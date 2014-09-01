Російські військові на Донбасі вже не приховують приналежності до збройних сил РФ – РНБО
17:53, 01 вересня 2014Політика
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Російські військові, які прийшли на допомогу бандформуванням на Донеччині та Луганщині, вже не приховують своєї приналежності до збройних сил Росії.
Військові не приховують розпізнавальні знаки ЗС РФ / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
"В багатьох населених пунктах Донеччини і Луганщини на зміну бойовикам прибули професійні російські військові, які не приховують своєї приналежності до ЗС Росії", - сказав Лисенко.
Читайте такожГелетей: Операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено, ми маємо оборонятися від РосіїВін також додав, що в Луганську знаходяться військові із розпізнавальними знаками ЗС РФ, які організовують коридори та прикриття для постачання військової техніки та новітньої зброї до України.
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