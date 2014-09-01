Російські військові на Донбасі вже не приховують приналежності до збройних сил РФ – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"В багатьох населених пунктах Донеччини і Луганщини на зміну бойовикам прибули професійні російські військові, які не приховують своєї приналежності до ЗС Росії", - сказав Лисенко.

Читайте такожГелетей: Операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено, ми маємо оборонятися від РосіїВін також додав, що в Луганську знаходяться військові із розпізнавальними знаками ЗС РФ, які організовують коридори та прикриття для постачання військової техніки та новітньої зброї до України.