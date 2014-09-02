Бойовики звільнили 30 українських бійців, які потрапили в полон під Іловайськом
00:14, 02 вересня 2014Політика
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На сьогодні вдалося звільнити 30 українських військових, які потрапили в полон під Іловайськом
REUTERS
Про це заявив генерал-полковник запасу, керівник ГО «Офіцерський корпус», керівник Центру обміну полонених Володимир Рубан, який займається питаннями обміну полонених, в ефірі одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.
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"Вдалося звільнити до 30 осіб на сьогоднішній день", - сказав Рубан.
За його словами, полонених українських військових утримують у задовільних умовах.
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