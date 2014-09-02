Батальйон "Азов" затримав і відпустив двох російських журналістів

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

З Маріуполя Тимур Олевський разом з Орханом Джемалем прямували в бік Новоазовська. В дорозі вони були затримані бійцями батальйону "Азов". Вони утримували журналістів протягом декількох годин, після чого відпустили. Тимур повідомив редакції, що знаходився в підвальному приміщенні "з мішком на голові".

«Нас зупинили з моїм колегою Орханом Джемалем для перевірки документів, вони викликали питання у бійців на блокпосту, і після цього ми приїхали в розташування батальйону "Азов", щоб їх перевірили. Ось цей час, в який я не виходив на зв'язок, документи перевіряли, ну, і, напевно, нас теж якимось чином. Акредитації та інші речі. Просто там так прийнято, що телефонами користуватися не можна, тому ви не могли до мене додзвонитися", - сказав він в ефірі каналу.

Крім того журналіст повідомив, що продовжить роботу і зробить репортаж з батальйоном "Азов".

"Вже все добре. Спасибі всім, хто хвилювався. Ми знімали бліндажі і познайомилися близько з батальйоном Азов. А мішки на голові з міркувань таємності. У нас так прийнято тут. Завтра буду знімати про них сюжет. Обіцяли, врешті-решт", - написав він у Facebook.