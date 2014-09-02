Порошенко пропонує звільнити Лукаш з посади члена Центрвиборчкому

Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідні проекти постанов глави держави були зареєстровані під № 4571а та № 4572а відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня завершилися повноваження 12 із 15 членів ЦВК. Ще на початку червня громадські організації закликали Порошенка внести до Верховної Ради подання про припинення повноважень членів ЦВК та кандидатури нових членів комісії, а Верховну Раду - невідкладно обрати нових членів ЦВК, оскільки 1 червня сплив семирічний строк повноважень 12 з 15 членів комісії.

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