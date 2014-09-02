Комбат "Донбасу" назвав причини, які заважають українським силовикам перемагати ворога

Комбат "Донбасу" розповів, що останнім часом Міністерство оборони озвучило ідеї, які комбати добровольчих батальйонів намагалися донести до вищого керівництва.

"Створення СМЕРШ, Партизанський Рух, система територіальної оборони. Все чудово. Тільки хто і в якій системі координат це буде робити?", - пише Семенченко в соцмережі. Читайте такожПорошенко обіцяє кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями в зоні АТО

Він також назвав причини, які сприяли створенню складної ситуації у зоні бойових дій.

"Основні причини ситуації, що склалася на фронті: відсутність системи особистої відповідальності за неприйняття рішень, прийняття злочинних рішень, недбалість; відсутність системи "судити по результату". Як наслідок: залучення в армію людей, які не готові реально воювати і "залишення за бортом" маси людей, які готові не тільки воювати, але і віддати життя за Батьківщину, якщо знадобиться", - пише комбат.

"Розростається прірва між командирами підрозділів та керівництвом АТО (кажучи коротко : чому нас женуть на забій і чому ніхто не поніс покарання); абсолютний бардак у взаємодії родів військ, відсутність системи координації, зв'язку управління; корупція і хаос в забезпеченні (армію одягають і годують волонтери)", - вважає Семенченко. Читайте такожУ Авакова вважають, що Україна повинна будувати стратегічну розвідку "з нуля"

Він вважає, що поки не змінять людей, які не приносять результат, поки не будуть змінені правила гри ("немає результату-до побачення, скоїв злочин - показово сів"), поки не запрацюють контррозвідувальні організації, поки не припиниться найдурніша дезінформація громадян у зведеннях АТО, нічого істотно не змінитьися.

"Будь-які заклинання про те, "що ось зараз ми переможемо", будуть лише заклинаннями. Будь-який бойовий командир скаже, що найкращий результат виходить на фронті, коли він встановлює горизонтальні зв'язки з такими ж офіцерами, як і він (минаючи керівництво). Це ненормально, але це працює. Найближчим часом влада або повинна змінити правила гри, або нам треба буде почати процес встановлення горизонтальних зв'язків між собою. І в партизанському русі в тому числі. Часу немає", - пише Семенченко.