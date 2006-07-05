Колишній прес-секретар Кучми хоче, щоб Рибачука замінив Балога

Радник Президента України Михайло ДОРОШЕНКО не виключає зміну глави Секретаріату Президента Олега РИБАЧУКА.

В інтерв’ю “Українській правді”М.ДОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи прогнозує він зміну глави Секретаріату Президента, відповів: “Ймовірно”.

На його думку, робота Секретаріату недостатньо організована, «не вистачає адміністративного управлінського впливу”.

“З початку президентства з ЮЩЕНКОМ уже попрацювали два керівники Секретаріату. Думаю, ним на цьому етапі уже зроблені висновки. Тому оцінки будуть правильними та адекватними”, - додав він.

М.ДОРОШЕНКО вважає, що одним з кандидатів на цю посаду міг би бути Віктор БАЛОГА.

На переконання М.ДОРОШЕНКА, В.БАЛОГА під час керівництва Закарпаттям і протягом останнього року як міністр надзвичайних ситуацій довів, що може організувати роботу апарату. “Він - досвідчений політик. Він пройшов ті перепони, які були під час парламентських виборів 2002 року, президентських виборів... Він досить самовіддано і сміливо відстоював свою позицію. Це, можливо, не ідеальний, але оптимальний варіант, щоб запрацював Секретаріат Президента”, - зазначив М.ДОРОШЕНКО.

Як відомо, зараз Секретаріат Президента очолює Олег РИБАЧУК.

М.ДОРОШЕНКО працював прес-секретарем Президента Леоніда КУЧМИ в 1994 - 1995 роках. Активно співпрацював з виборчим штабом Л.КУЧМИ на президентських виборах 1999 року.