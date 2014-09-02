Сили АТО продовжують контролювати Донецький аеропорт під цілодобовим обстрілом

Українські війська продовжують тримати Донецької аеропорт, незважаючи на повідомлення про його здачу.

Про це "Українській правді" повідомив один з бійців, який знаходиться в Донецькому аеропорту.

"Ми тут в аеропорту стоїмо, тримаємо, незважаючи на якусь дивну інформацію, що ми там щось здали. Ми повністю контролюємо весь аеропорт", - повідомив боєць.

Читайте такожЛуганський аеропорт повністю зруйновано - губернатор

"Вчора атаки ослабли. А ось два дні тому нас дуже активно накривали, майже цілу добу. Накривали "Градами", мінометами", - додав він.

"Вони обстрілюють нас з боку Донецька, крім того, виїзними мінометами обстрілюють мирне населення, а розповідають, що це б'ють українські війська з аеропорту", - додав він.

Відповідаючи на питання, що серед бойовиків і російських ЗМІ поширюють інформацію про те, що у Донецькому аеропорту бачили іноземців, в тому числі поляків, боєць сказав:

"І немає тут ніяких іноземців, тут ми. Це все брехня. Вони вже розповідали, що захопили аеропорт, що ми всі в полоні... це все неправда", - додав він.