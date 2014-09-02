Порошенко очолить делегацію України на саміті НАТО в Уельсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у центрі уваги саміту перебуватиме питання агресії Російської Федерації проти України.

Порошенко представить під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів підходи до відновлення безпеки в Європі, оцінку позиції та ролі України у системі безпеки, а також визначення в цьому контексті модальностей подальшої розбудови взаємодії України з НАТО.

Читайте такожРасмуссен: Україна отримає підтримку на саміті НАТО“Проведення єдиного під час саміту засідання з окремою країною-партнером на найвищому рівні розглядається нами як чіткий сигнал на підтримку України, важливості її ролі на євроатлантичному просторі”, - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що МЗС України опрацьовує з НАТО проект спільної заяви за підсумками цього засідання комісії, у якій, в першу чергу, має бути відображена солідарність міжнародної спільноти з Україною, незмінність підтримки з боку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України, права українського народу самостійно визначати власне майбутнє без зовнішнього втручання.

Читайте такожСаміт НАТО ухвалить "Дорожню карту готовності" - генсекКрім того, Україна очікує на започаткування практичної взаємодії по ряду напрямів консультативної та матеріально-технічної допомоги з боку НАТО для посилення обороноздатності. Зокрема йдеться про започаткування нових трастових фондів (удосконалення системи зв'язку та обміну інформацією у Збройних силах України відповідно до стандартів НАТО, перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, логістика і стандартизація, кібер-захист).