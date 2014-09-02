Бойовики вивозять в Росію українське вугілля - профспілка

Про це на прес-конференції заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, відзначивши, що постійно одержує підтвердження про вивезення українського вугілля до Росії зі своїх джерел.

"Вивозили з шахти «Червоний партизан» (входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова – УНІАН), що розташована в Свердловську, з Антрациту, інших міст. Озброєні люди приїжджають не тільки вночі, а й вдень. Вони вивозять все, що бачать», - сказав Волинець.

Він зазначив, що з шахти «Червоний партизан» і сусідніх вугільних підприємств бойовики вивезли до Росії близько 15 тис. високоякісного концентрату.

Читайте такожЗМІ: Польща може продати Україні "зайве" вугілляЗа його словами, це відбувається тому, що деякі шахти навіть в умовах бойових дій продовжують видобувати вугілля, він збагачується, а вивезти його можливості немає. Таким чином, він накопичується на складах і стає предметом наживи для російських бойовиків.

«Росія зараз не тільки знищує нашу промисловість, а й грабує все що можна. Йдуть каравани з України з вугіллям, устаткуванням, верстатами. Все, що тільки можна потягти з нашого краю як у юридичних, так і фізичних осіб, це все здійснюється», - наголосив Волинець.

Читайте такожНа Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали та знищують інфраструктуру (карта АТО)Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей.

24 серпня Росія почала відкрите введення своїх військ на територію України. За обнародуваними даними РНБО, на Донбасі діють щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. чоловік.

Офіційно Росія продовжує стверджувати, що не має жодного стосунку до проросійських бойовиків, які воюють з українськими силовиками, всупереч неспростовним доказам підтримки нею їх сучасною зброєю і живою силою.