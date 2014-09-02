Британія може взяти участь у військових навчаннях в Україні – ЗМІ

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джуліан Брейзер під час відвідування військових маневрів НАТО в Польщі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами чиновника, британська влада в даний час розглядає таку можливість, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

У навчаннях Rapid Trident ("Швидкий тризуб"), в кінці травня перенесених на невизначений термін, мають взяти участь українські та американські війська. Британія готова відправити в Україну невеликий військовий контингент.

Читайте такожВеликобританія передала 180 бронежилетів і касок для сил АТОНезважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, альянс повинен послати чіткий сигнал російському президентові Володимиру Путіну, вважає Брейзер.

Читайте такожКемерон: Росія під дулом автомата змушує Україну відмовитися від демократичного виборуЗ початку кризи в Україні Росія регулярно проводить військові навчання на кордоні, викликаючи занепокоєння у західних спостерігачів, які вважають, що таким чином готується вторгнення.