Проти донецьких міліціонерів-зрадників порушено 40 справ – радник Авакова

Про це під час онлайн-конференції на сайті ТСН.uа повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Одну з кримінальних справ порушено стосовно старшого лейтенанта Краматорського міськвідділу міліції, який був призначений бойовиками ”народним начальником” карного розшуку. Цей ”начальник” ”розшукав” 52 автомобіля в автосалонах Краматорська і продав їх. Зараз міліціонер перебуває під вартою, йому загрожує від 10 до 15 років в`язниці, а якщо слідство дізнається, що він брав участь у злочинах, пов`язаних з загибеллю людей, то може отримати аж до довічного ув`язнення.

Ще один затриманий - підполковник, заступник начальника Дзержинського міськвідділу міліції. Він два роки був наркоманом, а з приходом ”ДНР” разом з групою бойовиків грабував наркопритони циган.

”Ось такі люди служили в донецькій міліції. Причому я читав його пояснення, він сказав, що два роки тому потрапив у ДТП, у нього сильно боліла нога, йому зробили укол морфію і з тих пір він не може без нього обійтися”, - розповідає Геращенко.

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Третій випадок, про який розповів радник міністра, стосується заступника начальника Рубіжанської міліції. Він продав шість пістолетів начальнику відділу Луганської прокуратури, а той збув ці пістолети бойовикам. Начальник міськвідділу міліції Сіверська чотири місяці змушував міліціонерів працювати на блокпостах сепаратистів і всіляко сприяв бойовикам. Зараз він знаходиться в Росії, його оголосили в міжнародний розшук. Однак, за словами Геращенка, Росія не видає нікого з сепаратистів, яких Україна подає в розшук.