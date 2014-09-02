У мережі з'явилося відео прориву комбата "Дніпро-1" з "іловайського котла"

Відповідне відео на своїй сторінці в "Фейсбук" виклав журналіст Артем Шевченко.

"Коротке, але ексклюзивне відео для програми Хроніки війни з Артемом Шевченком на каналі espreso.tv якимось дивом збережене і передане Тарасом Чканом - як комбат Батальйону "Дніпро" Юрій Береза проривався з оточення з-під Іловайську. Щільний вогонь по броньованій машині", - написав Шевченко.

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Під час руху Юрій Береза ​​стверджує, що машину обстрілювали, незважаючи на те, що російські війська знали, що в автомобілі знаходяться поранені полонені з РФ.