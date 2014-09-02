У мережі з'явилося відео прориву комбата "Дніпро-1" з "іловайського котла"
23:30, 02 вересня 2014Політика
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В мережі з'явилося відео, як комбат "Дніпро-1" Юрій Береза під обстрілом проривається з Іловайська
Бійці батальйону Дніпро на чолі з комбатом Юрієм Березою зафіксували кадри прориву з Іловайська
Відповідне відео на своїй сторінці в "Фейсбук" виклав журналіст Артем Шевченко.
"Коротке, але ексклюзивне відео для програми Хроніки війни з Артемом Шевченком на каналі espreso.tv якимось дивом збережене і передане Тарасом Чканом - як комбат Батальйону "Дніпро" Юрій Береза проривався з оточення з-під Іловайську. Щільний вогонь по броньованій машині", - написав Шевченко.
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Під час руху Юрій Береза стверджує, що машину обстрілювали, незважаючи на те, що російські війська знали, що в автомобілі знаходяться поранені полонені з РФ.
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