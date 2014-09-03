В Іловайську військових РФ було в чотири рази більше, ніж українських - генерал Хомчак

Про це в ефірі "5 каналу" заявив командувач Південним оперативним командуванням генерал-майор Руслан Хомчак, який був в оточенні під Іловайськом до 31 серпня, повідомляє 112 Україна.

"Те, що я бачив своїми очима, то співвідношення було як мінімум один до чотирьох з переважанням в їх сторону", - сказав Хомчак.

За словами генерала, 27 серпня сили АТО провели переговори з російськими військовими, з якими у них був "вогневий контакт".

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"У нас перебували їхні полонені і один поранений, якому ми надали допомогу. Вони нам сказали: "Віддайте нам полонених і поранених, а ми допоможемо вам пройти коридор 18-20 кілометрів, щоб ви могли вивести свої війська без втрат". Домовилися про час, про маршрути, що вони нас супроводжують, щоб не було ніяких конфліктів з терористами", - розповів він.

Російські військові поставили умови, за якими сили АТО повинні були залишити свою зброю і військову техніку, йти по іншому маршруту однією колоною замість двох. Керівництво АТО прийняло рішення виходити з оточення у відповідності з першими домовленостями.

"Ми очікували, що доведеться прийняти бій, єдине, чого ми не очікували, що це будуть підлі засідки, які були побудовані так, що це був просто розстріл", - додав генерал.

Нагадаємо, під Іловайськом кілька загонів добровольчих батальйонів потрапили в оточення. Вже кілька днів вдається виводити військових невеликими групами. За деякими даними, під Іловайськом загинуло близько 100 осіб, а більшість з 680 полонених саме з-під Іловайська.