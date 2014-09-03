Чотири бойові кораблі НАТО зайдуть в акваторію Чорного моря до неділі - ЗМІ
10:36, 03 вересня 2014Політика
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У Чорне море до 7 вересня зайдуть чотири бойові кораблі НАТО, а французький розвідувальний корабель покине акваторію.
Американський есмінець/ U.S. Navy photo by photographer " s Mate 2nd Class Michael Sandberg
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело.
Очікується, що в Чорне море зайдуть: есмінець США "Росс", французький корвет "Командант Біро", канадський фрегат "Торонто" і фрегат Іспанії "Альмиранте Хуан де Бурбон". Читайте такожНАТО планує розгорнути бази біля російських кордонів
"Росс" та "Біро" пройдуть чорноморські протоки вже 3 вересня. Іспанський та канадський фрегати повинні увійти в акваторію Чорного моря 6 вересня.
За даними джерела, французький розвідувальний корабель "Дюпюї де Брухт", що знаходиться Чорному морі, покине акваторію 5 вересня.
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