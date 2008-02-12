Російсько-українські відносини крізь призму газавату. Спільний проект «Rе:Акція»

15:05, 12 лютого 2008
Політика
420 0

12 лютого 19.15 на 5-му каналі спільний проект «Rе:Акція»

Російсько-українські відносини крізь призму політичного газавату:

-         Ющенко у Москві - чого чекати?

-         Газовий демарш Росії - це захист РосУкрЕнерго?

-         Хто для Росії кращий партнер: Ющенко чи Тимошенко?

Про це піде мова у спільному проекті 5 каналу, інформаційного агентства

УНІАН, радіо 106 FМ та  холдингу «Главред – медіа» -  «Rе:Акція». Ви

побачите і почуєте реакцію народних депутатів Вадима Колесніченка та Ірини Геращенко, експертів: Валерія Чалого і Дениса Кірюхіна, а також п"ятірки провідних вітчизняних журналістів.  Сьогодні на 5-му каналі о 19:15

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter