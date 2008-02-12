Російсько-українські відносини крізь призму газавату. Спільний проект «Rе:Акція»
15:05, 12 лютого 2008Політика
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12 лютого 19.15 на 5-му каналі спільний проект «Rе:Акція»
Російсько-українські відносини крізь призму політичного газавату:
- Ющенко у Москві - чого чекати?
- Газовий демарш Росії - це захист РосУкрЕнерго?
- Хто для Росії кращий партнер: Ющенко чи Тимошенко?
Про це піде мова у спільному проекті 5 каналу, інформаційного агентства
УНІАН, радіо 106 FМ та холдингу «Главред – медіа» - «Rе:Акція». Ви
побачите і почуєте реакцію народних депутатів Вадима Колесніченка та Ірини Геращенко, експертів: Валерія Чалого і Дениса Кірюхіна, а також п"ятірки провідних вітчизняних журналістів. Сьогодні на 5-му каналі о 19:15
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