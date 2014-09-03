Порошенко ліквідував робочі групи по роботі з Митним союзом

Про це пише ТСН з посиланням на укази глави держави від 2 вересня.

Порошенко скасував 60 указів і розпоряджень своїх попередників - Віктора Ющенка і Віктора Януковича - "з метою оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб".

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Серед ліквідованих - організаційний комітет з питань підготовки й проведення VI Форуму творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД, Рада регіонів, комітет з економічних реформ, комітет з питань реформування правоохоронних органів, координаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, координаційна рада з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України і чимало інших "мертвих" комітетів, органів і служб.