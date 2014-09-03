Троє військовослужбовців з Мурманської області загинули в Україні

Про це повідомила FlashNord правозахисниця, експерт-еколог, засновниця групи "Груз-200" Олена Васильєва.

«Тіла трьох військовослужбовців були доставлені в Мурманську область ввечері 1 вересня. Про це мені повідомили родичі одного із загиблих», - сказала Васильєва.

Джерела видання «7x7» в Печенгському військовому госпіталі та з особового складу однією з військової частин Печенги підтвердили інформацію про отримання «вантажу 200». За їхніми даними, два солдата з обліково-військової спеціальності були саперами.

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У свою чергу, за повідомленнями родичів, військовослужбовців в/ч 08275 з Печенги цього літа вже кілька разів направляли на навчання в польові умови поблизу селища Каменська Ростовської області. Перша відправка відбулася на початку літа: солдатів строкової служби і контрактників разом з бронетехнікою направили на південь Росії залізничним транспортом.

Минулого тижня чергова партія солдатів була доставлена літаком на місце навчань в Ростов-на-Дону. За деякою інформацією остання відправка відбулася 2 вересня - з Заполяр'я вирушили відразу 300 військових.