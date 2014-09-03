Феєрверки та масові гуляння під час проведення АТО можуть заборонити по всій Україні

16:33, 03 вересня 2014
Політика
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Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР заборонити масові гуляння та феєрверки по всій території України на час проведення АТО.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, проект цієї постанови схвалила більшість членів комітету.

Згідно з проектом постанови №4533, передбачається заборона організації масових гулянь та використання піротехнічних засобів, влаштування салютів та феєрверків по всій території України до завершення АТО.

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