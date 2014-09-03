Феєрверки та масові гуляння під час проведення АТО можуть заборонити по всій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, проект цієї постанови схвалила більшість членів комітету.

Згідно з проектом постанови №4533, передбачається заборона організації масових гулянь та використання піротехнічних засобів, влаштування салютів та феєрверків по всій території України до завершення АТО.

Читайте такожУ Сумах заборонили влаштовувати феєрверки: зекономлені кошти пропонують передати арміїВідповідальність за виконання цієї постанови у разі її ухвалення ВР пропонується покласти на Міністерство внутрішніх справ.