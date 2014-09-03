Феєрверки та масові гуляння під час проведення АТО можуть заборонити по всій Україні
16:33, 03 вересня 2014Політика
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Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР заборонити масові гуляння та феєрверки по всій території України на час проведення АТО.
В Україні можуть заборонити салюти та феєрверки / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, проект цієї постанови схвалила більшість членів комітету.
Згідно з проектом постанови №4533, передбачається заборона організації масових гулянь та використання піротехнічних засобів, влаштування салютів та феєрверків по всій території України до завершення АТО.
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