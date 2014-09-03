Яценюк: жодному плану Путіна вірити не можна, це окозамилювання

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Цей черговий «план» - спроба окозамилювання для міжнародного співтовариства перед самітом НАТО і намагання уникнути неминучих рішень Європейського Союзу про запровадження нової хвилі санкцій проти Росії», - наголосив голова уряду України.

«Справжній план Путіна – це знищення України і відновлення СРСР», - підкреслив він.

Читайте такожПутін розповів про сім пунктів свого мирного плану для Донбасу За словами прем’єр-міністра, вже немає віри жодному плану російського президента.

«Усі попередні погоджені Росією домовленості - в Женеві, в Нормандії, в Берліні, в Мінську - російський режим або просто ігнорував, або нахабно порушував», - сказав він.

«Найкращий план для припинення війни Росії проти України складається лише з одного пункту: Росія прибирає свою регулярну армію, найманців і терористів з української території. І тоді в Україні буде мир», - наголосив Яценюк.

«Ми очікуємо рішень НАТО і Європейського Союзу щодо зупинки агресора», - заявив він.