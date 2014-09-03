СБУ викрила інженера, який передавав бойовикам переговори підрозділів АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 41-річний інженер, який мав допуск до відомостей, що становлять державну таємницю зі ступенем секретності «таємно» та «цілком таємно», у березні ц.р. був завербований на території України кадровим співробітником Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації.

За завданням російської розвідки, інженер-зрадник на спеціальній апаратурі, яку він використовував як співробітник державної установи, незаконно прослуховував радіопереговори підрозділів АТО та передавав ці відомості російським диверсантам «Абверу», «Носу» та «Стрілку».

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