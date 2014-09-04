Міноборони РФ про рішення Франції: неприємно, але не трагічно

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, передає ИТАР-ТАСС.

"Міністерство оборони не бачить в цьому особливої ​​трагедії, хоча, звичайно, це неприємно і додає певної напруженості у взаємодію з французькими партнерами, але відмова від цього контракту не буде для нас трагедією в плані переозброєння та реалізації держпрограми озброєння", - сказав він.

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