Міноборони РФ про рішення Франції: неприємно, але не трагічно

01:05, 04 вересня 2014
Політика
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Міноборони РФ не бачить особливої ​​трагедії в можливій відмові французької сторони від виконання контракту на поставку Росії вертольотоносців типу "Містраль".

Корабль Мистраль / info-prom.com.ua

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, передає ИТАР-ТАСС.

"Міністерство оборони не бачить в цьому особливої ​​трагедії, хоча, звичайно, це неприємно і додає певної напруженості у взаємодію з французькими партнерами, але відмова від цього контракту не буде для нас трагедією в плані переозброєння та реалізації держпрограми озброєння", - сказав він.

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Як відомо, президент Франції Франсуа Олланд заявив пропризупинення поставки Росії першого вертольотоносця "Містраль".

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