Американський есмінець "Росс" увійшов у Чорне море для забезпечення стабільності

Про це повідомляє сайт командування 6-м флотом США, передає Еспресо.TV.

"(Есмінець) USS Ross увійшов сьогодні в Чорне море. Він працюватиме спільно з партнерами і союзниками з НАТО для підвищення оперативної сумісності та покращення ситуації в галузі безпеки в регіоні", - повідомляється в заяві командування в Twitter.

Також командування флоту переконане, що у такий спосіб США демонструє прихильність до зміцнення колективної безпеки країн НАТО та партнерів у регіоні.

"Корабель повинен працювати спільно з союзниками та партнерами в регіоні протягом свого перебування в Чорному морі, поліпшення взаємодії та підвищення регіональної безпеки. Американський флот підтримує незмінну прихильність присутності в регіоні, щоб бути в бойовій готовності, якщо криза вибухне", - сказано в повідомленні.