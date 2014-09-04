Американський есмінець "Росс" увійшов у Чорне море для забезпечення стабільності
У Чорне море увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс"
Про це повідомляє сайт командування 6-м флотом США, передає Еспресо.TV.
"(Есмінець) USS Ross увійшов сьогодні в Чорне море. Він працюватиме спільно з партнерами і союзниками з НАТО для підвищення оперативної сумісності та покращення ситуації в галузі безпеки в регіоні", - повідомляється в заяві командування в Twitter.
Також командування флоту переконане, що у такий спосіб США демонструє прихильність до зміцнення колективної безпеки країн НАТО та партнерів у регіоні.
"Корабель повинен працювати спільно з союзниками та партнерами в регіоні протягом свого перебування в Чорному морі, поліпшення взаємодії та підвищення регіональної безпеки. Американський флот підтримує незмінну прихильність присутності в регіоні, щоб бути в бойовій готовності, якщо криза вибухне", - сказано в повідомленні.