Тимчук: Українським військовим треба освоїти позиційну оборону

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Весь цей час у нас була така собі напівпартизанська війна, коли ставка робилася на маневр і рейди. Коли нашим силам протистояли в основному місцеві бойовики і російські найманці, це діяло. Але зараз, коли Донбас раптом вмить виявився забитим вже регулярними російськими військами, головним завданням для нашого командування став порятунок своїх підрозділів з котлів, які утворються , перегрупування сил і відхід в оборону. З тим, щоб вже потім готувати наступ", - написав він.

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Тимчук також зазначив, що цю оперативну паузу "російсько-терористичні війська" неодмінно використають для зміцнення своїх позицій і розраховувати на "мирне врегулювання" не варто.

"У цих умовах нинішньої кількості мобілізованих і добровольців явно недостатньо для подальших дій. Тоді як ставити під рушницю нові тисячі мобілізованих - не найкращий політичний хід перед виборами. Як в цих умовах буде діяти українське керівництво - залишається здогадуватися", - додав він.