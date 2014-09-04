Під Іловайськом загинуло 10 бійців батальйону "Дніпро-1" і 4 - з "Миротворця" - Геращенко
02:14, 04 вересня 2014Політика
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Внаслідок російського обстрілу під Іловайськом загинули 14 бійців добровольчих батальйонів.
Під Іловайськом загинуло 10 бійців батальйону "Дніпро-1" і 4 - з "Миротворця" / tourdnepr.com
Про це в ефірі hromadske.tv розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«У зоні АТО під Іловайськом внаслідок російського обстрілу загинули 10 бійців батальйону «Дніпро-1», 9 пропали безвісти. У батальйону «Миротворець» - 4 загиблих», - сказав він.
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Також Геращенко додав, що Іловайськ наразі під контролем російської армії.
Здавалися в полон лише ті, хто залишився без набоїв. Кілька бійців "Донбасу" пішли з життя, щоб не потрапити до рук російських військових, - також зазначив радник міністра.
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