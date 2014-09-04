Береза: Для "Дніпра-1" та "Донбасу" Іловайськ мав стати братською могилою

Про це hromadske.tv скайпом повідомив командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза.

«Російські офіцери та представники сепаратистів вели мову лише про вихід регулярних частин ЗСУ. Для батальйонів «Дніпро-1» та «Донбас» Іловайськ мав стати братською могилою», - сказав він.

На думку Берези, іловайської трагедії можна було б уникнути.

"Винними у поразці є командири сектору "Б" та сектору "Д". Це генерали Збройних сил України", - додав комбат.

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Також Береза заявив, що курсантів російських військових артилерійських училищ звозять на схід України «для стрільби по живих мішенях».

«Я маю достовірну інформацію. Їх, курсантів, відправляють на «тренування» - стріляти по українських військових та населених пунктах», - сказав Береза.