Батальйон "Київська Русь" перебуває в оточенні військ РФ - прес-служба радника Президента

Про це в соцмережі повідомляє Лариса Сарган, керівник прес-служби радника Президента і голови партії "Блок Петра Порошенко" Юрія Луценка.Читайте такожБереза: Для "Дніпра-1" та "Донбасу" Іловайськ мав стати братською могилою

"Хлопцям другий тиждень обіцяють важку техніку, але з неба вона не впаде! Командир боїться виводити хлопців із кільця - немає команди. Сам не бере на себе таке рішення, бо вважатимуть дезертирами як батальйон "Прикарпаття", - написала Сарган.

Вона також повідомила, що там знаходиться її сусід Павло, якого вдома чекає дружина і донька.

"Хлопцям потрібна допомога !!! Не повторюйте другий Іловайськ!", - пише Сарган в соцмережі.