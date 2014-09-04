Батальйон "Київська Русь" перебуває в оточенні військ РФ - прес-служба радника Президента
11:11, 04 вересня 2014Політика
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Під Дебальцевим батальйон "Київська Русь" потрапив в оточення військ РФ.
REUTERS
Про це в соцмережі повідомляє Лариса Сарган, керівник прес-служби радника Президента і голови партії "Блок Петра Порошенко" Юрія Луценка.Читайте такожБереза: Для "Дніпра-1" та "Донбасу" Іловайськ мав стати братською могилою
"Хлопцям другий тиждень обіцяють важку техніку, але з неба вона не впаде! Командир боїться виводити хлопців із кільця - немає команди. Сам не бере на себе таке рішення, бо вважатимуть дезертирами як батальйон "Прикарпаття", - написала Сарган.
Вона також повідомила, що там знаходиться її сусід Павло, якого вдома чекає дружина і донька.
"Хлопцям потрібна допомога !!! Не повторюйте другий Іловайськ!", - пише Сарган в соцмережі.
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