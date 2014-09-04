Названо імена виконавців, організатора та замовника вбивства мера Кременчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що замовником убивства Бабаєва є Олександр Мельник — директор приватної телевізійної компанії “Візит”. Він також керує ТОВ “Телебудмонтаж”, підприємством “Візит-сервіс” та “Медіа-центр “Візит” і є власником яхт-клубу “Посейдон”. Крім того, підозрюваний у замовленні вбивства є власником павільйонів на ринку “Новоіванівський”.

Читайте такожАвтомобіль імовірних убивць мера Кременчука знайшли спаленимШкіряк також додав, що вже заарештовано й організатора вбивства Бабаєва - Олександра Крижанівського, уродженець Кременчука.

Також Шкіряк розповів, що під вартою знаходяться й безпосередні виконавці вбивства. Ними виявилися троє громадян, два з яких раніше судимі.

“Особи підозрюваних встановлені. Ними виявилися Ігор Пасічний, уродженець Кременчуцького району, Ігор Євсєєв, уродженець Черкаської області та Ігор Куник, уродженець Черкаської області. Пасічний та Куник були раніше неодноразово судимі за різними статтями Кримінального кодексу”, - сказав Шкіряк.

Він також додав, що за місцем проживання всіх п'ятьох фігурантів цього злочину проведено обшуки. А під час затримання Пасічний та Куник чинили опір працівникам міліції.

Крім того, Шкіряк розповів, що в ході обшуку у Куника за місцем його проживання виявлено пістолет системи “Наган”, 18 патронів, а у Пасічного вилучено револьвер з 9-ма набоями. Крім того, у автомобілі Пасічного виявлено саморобний револьвер.

Крім того, Шкіряк розповів, що Пасічний на суді розповів, що умисне вбивство Бабаєва йому замовив громадянин Крижанівський і обіцяв заплатити 70 тис. доларів США.

Всі фігуранти даної справи підозрюються у скоєнні злочину за різними частинами та пунктами статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, Бабаєва було вбито 26 липня. В нього стріляли з автомобіля.