Під Маріуполем чутні вибухи і постріли, очевидці говорять про колону російських танків

Польський журналіст Петро Андрусечко у своєму акаунті в Facebook пише про звуки пострілів, які чути в Маріуполі з боку Новоазовська.

Як пише 0629, в штабі оборони Маріуполя пояснили, що постріли можуть бути чутні, так як йде бій під Маріуполем. З боку Новоазовська висунулося кілька танків, військові зупиняють невеликий прорив.

Також в штабі оборони повідомили, що бійці батальйону "Азов" заявили, що в районі села Безіменне йдуть бойові дії, але це не ті сили, які можуть здійснити прорив. Це швидше "гра м'язами" з боку російських військ і терористів, це, швидше, розвідка боєм і прагнення зірвати сьогоднішній мітинг у Маріуполі.

Протягом декількох годин ворог буде розбитий, далі Безіменного колона не пройде, - заявили в "Азові".

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Губернатор Донецької області Сергій Тарута в 14.00 на зустрічі зі студентами ПДТУ заявив, що в даний момент 4 танки і близько 40 десантників проводять розвідку боєм в районі села Донське. Тарута закликав маріупольців не панікувати, місто захищений.

Громадське повідомляє про наближення колони з 8 російських танків, з яких два вже підбито.

Під #Широкине (біля #Маріуполь) зупинена колона із 8 московитських танків. 2 уже згоріло, 6 на черзі #Мариуполь — Громадське Приазов'я (@PriazovTv) September 4, 2014

Сайт Hubs з посиланням на прикордонників пише, що всі ці дні війська РФ навчали сили ДНР поводженню з технікою. Самі війська РФ світитися не хочуть. Наступ відбувається з боку селища Рози Люксембург і Новоазовська.

Також, згідно з повідомленням у соцмережі Максима Бородіна, опозиціонера з Маріуполя, з ранку з боку Новоазовська рушила колона техніки в розмірі 20 одиниць.

«Ніби як зараз біля Широкіно вступили в контакт з нашими. Крім того, сам Новоазовськ увійшло ще близько 50 одиниць техніки з боку Росії. Спостерігаємо. І тримаємо кулаки. Думаю, будуть провокувати до останнього», - пише Бородін.