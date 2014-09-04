Група бійців "Чернігова" достроково повернулася в зону АТО з відпустки

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в Чернігівській області, 10 бійців, які перебували у відпустці після ротації, вирішили її скоротити й вирушили на підмогу спецпризначенцям, які виконують завдання на Сході України.

Читайте такожУ зону АТО вирушили 70 бійців батальйону "Київщина"Як наголошується в повідомленні, керівництво УМВС області забезпечує бійців батальйону "Чернігів" всім необхідним спорядженням. В зоні АТО вони виконують бойові завдання на передових позиціях разом з іншими підрозділами.