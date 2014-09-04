Група бійців "Чернігова" достроково повернулася в зону АТО з відпустки
15:56, 04 вересня 2014Політика
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Група бійців батальйону "Чернігів" достроково припинила відпустку і повернулися у зону проведення АТО.
Бійці достроково повернулися з відпустки / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в Чернігівській області, 10 бійців, які перебували у відпустці після ротації, вирішили її скоротити й вирушили на підмогу спецпризначенцям, які виконують завдання на Сході України.
Читайте такожУ зону АТО вирушили 70 бійців батальйону "Київщина"Як наголошується в повідомленні, керівництво УМВС області забезпечує бійців батальйону "Чернігів" всім необхідним спорядженням. В зоні АТО вони виконують бойові завдання на передових позиціях разом з іншими підрозділами.
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