Російська артилерія на камеру обстріляла позиції ЗСУ під Безіменним

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«Бої поблизу Маріуполя. Близько двох годин тому в районі населеного пункту Безіменне російська артилерія відкрила вогонь по позиціям Збройних сил України», - йдеться в повідомленні

Читайте такожСиловики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем«За даними розвідки, неподалік гарматних розрахунків розташувались знімальні групи російських телеканалів. Їх метою було відзняти черговий провокативний матеріал. Адже безпринципності російських військових та мас-медіа і далі немає меж. Вогневі позиції російської артилерії облаштували на території пансіонату «Утьос». Втім, українські військові не піддались на провокацію», - зазначає штаб АТО.