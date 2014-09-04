Бойовики знищили передовий блокпост "Азова" в 20 км від Маріуполя

Про це повідомляється на Facebook-сторінці батальйону.

"Росіяни знищили укріпрайон батальйону "Азов" та прикордонної служби з боку Новоазовська. Дякуємо генералам,які дві години обіцяли артилерійський вогонь точною наводкою, але нічого не зробили", - заявив комбат "Азову" Андрій Білецький.

"Знищена вся наша мізерна техніка. Є двохсоті. Працювали щільним вогнем завдяки навідникам-зрадникам", - додав він.

Читайте такожСиловики знищили чотири танки бойовиків під Маріуполем"Кілька поранених, але нікого серйозно", - згодом прокоментував один з керівників "Азову" Захар Лаврентьєв.

Протягом п’яти годин кожні три хвилини під селишем Широкине силовиків обстрілювала артилерія, міномети і "Град", додав він.