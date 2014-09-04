Україна домовилася про поставки високоточних озброєнь з країн НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретерам НАТО Андерcом Фог Расмуссеном.

«Хотів би подякувати всім за дуже потужну підтримку, в тому числі й фінансову, яку вони сьогодні задекларували, взявши на себе зобов’язання щодо наповнення чотирьох трастових фондів», - сказав він.

Порошенко пояснив, що ці фонди будуть пов’язанні з важливими напрямками української безпеки: вдосконалення логістики, вдосконалення системи командування, покращення комунікацій і організація кібер-захисту України.

Читайте такожПорошенко: Україна отримала те, на що ми чекали - підтримку НАТО

«Є конкретні країни, які взяли на себе відповідальність за координацію цих фондів, і всі без виключення учасники сьогоднішнього саміту взяли на себе зобов’язання щодо їх наповнення», - сказав Порошенко.

Крім того, за словами президента України, є домовленості з різними країнами-членами НАТО щодо надання військової допомоги – як летального, так і нелетального характеру, включаючи високоточну зброю. Також досягнуто домовленості щодо реабілітації поранених українських військових, постачання медичного обладнання та ліків.