Заява Президента за результатами засідання Комісії Україна-НАТО

Шановний Генеральний Секретар, Ваші Високоповажності, Пані та Панове!

Я радий сказати Вам, що сьогодні ми мали відкриту та дуже конструктивну дискусію на Саміті Комісії Україна-НАТО. Я ніколи раніше не відчував настільки сильну підтримку, яка була продемонстрована сьогодні по відношенню до України, з боку лідерів держав та керівників урядів, які представляють народи країн-членів НАТО.

Це дійсно є визначальною подією на найвищому рівні у 20-річній історії партнерства між Україною та НАТО.

Це партнерство завжди було визначальним фактором міжнародної та регіональної безпеки та стабільності. Безпеки та стабільності, які грубо підриваються російською агресією проти моєї країни. І кожен керівник Уряду та Глава держави наголошував на необхідності єдності та солідарності з Україною, яку має продемонструвати НАТО.

Із самого початку цієї ворожнечі Альянс надавав Україні максимально можливу політичну та практичну підтримку. Ця позиція була підтверджена главами держав і урядів держав-членів НАТО сьогодні. Це високо цінується.

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Ми також вдячні НАТО та окремим союзникам за практичну допомогу Україні в останні місяці – гуманітарну допомогу мирному населенню, яке постраждало в результаті збройного конфлікту; консультативну підтримку; лікування поранених українських військовослужбовців.

На зустрічі багато Союзників заявили про додаткову практичну допомогу Україні, що буде надана на двосторонній основі, включаючи зобов’язання зробити внесок у новостворені цільові фонди з нарощування обороноздатності, і що особливо важливо: реабілітація поранених військовослужбовців, двостороннє військове співробітництво у сфері постачання летальної і нелетальної зброї. Ми вітаємо та цінуємо цю демонстрацію істинного особливого партнерства.

Цілком нова ситуація в контексті безпеки, що виникла внаслідок цієї агресії, потребує наших спільних заходів спрямованих на протистояння новим викликам, зокрема загрозі гібридної війни, та на побудову нових стратегічних рамок співробітництва Україна-НАТО.

Ми провели відвертий обмін думками про поточні та майбутні відносини між Україною і НАТО в цьому новому середовищі безпеки.

Ми домовилися, що наша подальша співпраця буде спрямована на досягнення повної сумісності між Україною і НАТО та розробку спільних можливостей у військовому, оборонному секторі та секторі безпеки.

Ми будемо зміцнювати наше інтенсивне співробітництво з НАТО в секторі оборони та безпеки через програми розвитку та нарощування потенціалу, зосереджуючись на реформах Збройних Сил України та інших силових структур.

Другим важливим елементом нових стратегічних рамок співробітництва Україна-НАТО є участь України в ініціативі сумісного партнерства.

Це дозволить нам підтримувати високий рівень взаємодії між українськими силами та силами НАТО, що був досягнутий шляхом безперервної участі наших контингентів в місіях та операціях НАТО, спільних військових навчаннях, Силах реагування НАТО.

Останнім але не менш важливим елементом є подальше поглиблення особливого партнерства Україна-НАТО.

Ми вважаємо, що це партнерство буде невід'ємною частиною євроінтеграційного курсу України.

Залишаючись відданою імплементації широкомасштабних реформ, спрямованих на інтеграцію з ЄС, Україна буде і надалі переслідувати дану мету через Щорічну Національну Програму Співробітництва Україна-НАТО, а також інші існуючі інструменти та механізми.

Такий підхід створить необхідну синергію між Європейською інтеграцією та Євроатлантичним співробітництвом України.