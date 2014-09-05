Вдова загиблого комбата та волонтерка звинувачують Ляшка у брехні

Народного депутата Олега Ляшка звинувачують у шахрайстві заради піару на війні, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, лідер Радикальної партії публічно заявив, що в АТО загинув його «друг», командир Олександр Гуменюк. Ляшко заявив, що саме за його пропозицією у квітні поточного року тодішній міністр оборони Михайло Коваль призначив Гуменюка комбатом. Однак близькі та родичі загиблого кажуть, що Ляшко і Гуменюк не були друзями.

«Я навіть не хочу входити в дискусію, не хочу це коментувати, це дуже непорядно, дуже непорядно», - каже товариш загиблого комбата Михайло Давидюк.

Читайте також"Радикал" Ляшко отримав по голові від депутата ШевченкаЗа його словами, вони вдвох із Гуменюком, без Ляшка, формували 11-й батальйон добровольців. А вдова Гуменюка заперечує, що її чоловік узагалі дружив з депутатом.

«Це піар. 120% піар. Це низько. У політиків нема ні совісті, ні честі», - вважає вона.

Заява Ляшка про те, що він спілкується з сім’єю загиблого, теж не відповідає дійсності. Політик заявив, що «помічник спілкувався з сім’єю комбата, погано, на жаль, поживають, спілкуємося».

«Ляшко не зв’язувався з нами, не розмовляв, нічого», - спростовує це дружина загиблого.

Читайте такожКолишній "азовець" про Ляшка: в зоні АТО йому подавали руку "як дівчинці", щоб він зліз з КамАЗуДжип "Рендж Ровер", який він обіцяв продати і передати виручку на АТО, досі не продано.

«Майже продали. Покупець уже накльовується. Треба взяти найбільшу ціну», - пояснив політик.

Водночас, волонтерка з Черкас Валентина Безсонова, яка працює на передовій, каже, що так і не отримала ніякої машини, про передачу якої заявив Ляшко.

Вона щодня готує їжу і забезпечує продовольством бійців на передовій, Ляшко її назвав «ангелом Валечкою», з якою познайомився на Луганщині. У соцмережах поділився світлиною з нею, розповів, що ця жінка пече хліб воякам, а наприкінці похвалився – подарував їй автомобіль.

«Бронемашину так, він обіцяв. Її немає. Людина пропіарилася. Він приїздив до нас на трьох броніках. Треба було один чи два в нього забрати. Вона так потрібна нам була. Ми тоді їжу, хліб, ми все возили хлопчикам на передову. Тим, хто ризикує життям щосекунди», - розповіла жінка.

Читайте такожКличко про побиття Ляшка: Це був класичний нокдаунМинулої доби Валентину та її хлопців росіяни накрили артилерією під містечком Щастя. Згоріло все, навіть особисті речі солдатів, а також її стара «Газель».

«Ніч нас заливало «Ураганами». В асфальт закатували нас, все горіло. Я немобільна, дуже терміново потрібна машина», - каже волонтерка.

На ранок вона згадала про Ляшка і написала йому SMS: «Олег, де машина?». Відповідь була: «Шукаємо».

Віктор, товариш волонтерки, обурюється і брехню Ляшка називає піаром.

«Єдине, в чому погоджуся з Ляшком, що Валя – янгол. Так, Валя – янгол. Але не треба цим янголом користуватися у власних інтересах», - каже чоловік.

Волонтерку нині хвилює, чим нагодувати солдатів на передовій. Каже, запасів їжі вистачить на кілька днів, а транспорту немає.

Вдова ж Олександра Гуменюка Олена шукає гроші на техніку для силовиків і навіть не сподівається, що Ляшко вибачиться за спекуляції на імені її загиблого чоловіка.