Франція ухвалить рішення щодо передачі ”Містралів” в жовтні - ЗМІ

Він підкреслив, що це рішення буде залежати від ситуації, яка складеться в світі до того часу, повідомляє ВВС.

Раніше французька влада призупинили передачу Росії першого вертольотоносця у зв`язку з ситуацією на сході України.

Читайте такожФранція відмовилася поставляти Росії перший "Містраль" - ЗМІ

Сума операції оцінюється в 1,6 млрд доларів.