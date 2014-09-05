Франція ухвалить рішення щодо передачі ”Містралів” в жовтні - ЗМІ
22:37, 05 вересня 2014Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що остаточне рішення - чи передавати Росії два вертольотоносці типу ”Містраль” - буде ухвалено до кінця жовтня.
Франція ухвалить рішення щодо передачі ”Містралів” в жовтні / info-prom.com.ua
Він підкреслив, що це рішення буде залежати від ситуації, яка складеться в світі до того часу, повідомляє ВВС.
Раніше французька влада призупинили передачу Росії першого вертольотоносця у зв`язку з ситуацією на сході України.
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Сума операції оцінюється в 1,6 млрд доларів.
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