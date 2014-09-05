На Луганщині СБУ ліквідувала диверсійно-підривну групу, яка готувала теракти на об`єктах інфраструктури



Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Встановлено, що громадянин Росії, 1963 р.н., на прізвисько «Москва» у травні ц.р. створив диверсійно-підривну групу, яка входила до складу одного з бандформувань так званої «ЛНР».

За свідченнями місцевих мешканців, її члени забезпечували «порядок та законність» при проведенні у травні так званого «референдуму», вербували місцевих жителів для участі у бойових діях у Слов’янську на боці терористів.

У липні «Москва» разом зі своїми спільниками – громадянами України «Бородою» та «Чехією», артилерійським фугасом підірвали міст в районі с. Підгорівка Старобільського району. Після вчинення цієї зухвалої диверсії терористи втекли до Росії.

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На початку вересня «Москва» повернувся на Луганщину із завданням від своїх російських кураторів вчинити серію терористичних актів одразу у кількох районах Луганщини з метою дестабілізації ситуації у регіоні для підтримки незаконних військових формувань «ЛНР» та російських військ.

4 вересня озброєний терорист був захоплений спільною групою СБУ та бійців «Айдару» під час підготовки теракту. В особистих речах «Москви» були знайдені снайперська гвинтівка з оптичним прицілом, близько 20 споряджених магазинів з набоями для зброї різної модифікації, гранати РГ-42, російські рублі, наркотики, а також паспорт громадянина РФ.

Тривають оперативно-слідчі дії.