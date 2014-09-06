У Донецьку ніч пройшла спокійно - без перестрілок і вибухів

У Донецьку сьогоднішня ніч пройшла спокійно.

Станом на 9.30 у Донецьку тихо, повідомлення про перестрілки, залпи і вибухи не надходять, повідомляє сайт міської ради.

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У п'ятницю о 18.00 на живлячій підстанції "Засядько" було підключено трансформатор і сьогодні фахівці Донецьких електричних мереж почнуть відновлювати енергопостачання споживачів мікрорайонів Щегловка, Іванівка, Путилівка, 5-у ділянку в Київському районі. Ремонтні роботи також проводитимуться на пошкоджених мережах і в інших районах міста.

Вранці ситуація з водопостачанням у місті остаточно не стабілізувалася, вода з'явилася не у всіх споживачів. Сьогодні фахівці КП "Донецькміськводоканал" докладають максимум зусиль для того, щоб з 19.00 до 22.00 вода подавалася всім городянам у повному обсягу.

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