Яценюк назвав три умови для реального настання перемир'я на Донбасі

Таку заяву в ексклюзивному інтерв'ю ТСН зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він каже, що простого і однозначного рішення, що робити далі на Донбасі та як діяти, немає.

Однак Яценюк підкреслив, що категорично не вірить заявам Путіна, адже той не змінив своїх агресивних планів щодо України.

"Його план – це повернення України під сферу впливу Росії. У будь-якій формі. Чи захопити її військово, чи захопити її політично, чи знищити Україну як державу", - підкреслив глава уряду.

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Також Яценюк назвав три умови, за яких можливе настання реального перемир'я на Сході України.

"Потрібна зараз зупинка вогню? Потрібна. Для того, щоб зберегти життя. Для того, щоб перегрупуватися. Для того, щоб стати сильнішими. Які умови взагалі можливі для того, щоб реальне перемир'я настало? По-перше, не стріляють. По-друге, Путін виводить своїх найманців, свою армію і свою техніку. По-третє, Україна повністю відновлює контроль над державним кордоном. За інших обставин вони (бойовики) будуть ходити, як у себе вдома", - наголосив прем'єр.