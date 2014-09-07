Порошенко і Меркель обговорили результати Саміту НАТО та ходу виконання домовленостей



Як повідомили УНІАН у перс-службі глави держави, співрозмовники обмінялись баченням розвитку ситуації на Донбасі після запровадження режиму припинення вогню та скоординували дії у міжнародному контексті.

Порошенко наголосив на необхідності ретельного дотримання всіх узгоджених позицій, зокрема, на важливості якомога швидшого запровадження моніторингу та верифікації режиму припинення вогню з боку ОБСЄ, де вже є певний прогрес, і поінформував, що за його дорученням українські силові відомства, зі свого боку, готові максимально ефективно сприяти впровадженню необхідних процедур.

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Порошенко та Меркель також обговорили результати Саміту НАТО та ходу виконання домовленостей, що були досягнуті ними під час багатосторонніх та двосторонньої зустрічей 4-5 вересня у Ньюпорті.