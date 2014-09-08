Кучма на переговорах у Мінську офіційно виступав від імені України - МЗС
03:18, 08 вересня 2014Політика
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Другий президент України Леонід Кучма на переговорах у Мінську офіційно виступав від імені країни.
Кучма на переговорах у Мінську офіційно виступав від імені України / Фото: УНІАН
Про це в ефірі Подробностей заявив політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв.
"За ним була держава, другий президент представляв Україну. Він має мандат від керівництва країни, він представляє Україну", - сказав він
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Він також зазначив, що переговори велися не з терористами, а з тими, хто може на них вплинути.
"Україна не веде переговорів з ЛНР і ДНР. Ми говоримо з тими, хто може віддати вказівки про припинення вогню, з тими хто може домовитися про обмін полоненими", - прокоментував Мінську зустріч Макєєв.
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