План дій Росія - Україна включає переговори щодо Чорноморського флоту

Україна та Російська Федерація продовжать переговорний процес із питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в Плані дій Росія - Україна до 2009 року, який підписали сьогодні в Москві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і РФ Володимир ПУТІН.

Зокрема, як йдеться в документі, сторони домовилися в рамках базових угод продовжити переговорний процес із питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України з метою досягнення конкретних домовленостей, що стосуються, перш за все:

- питань навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства в Чорному і Азовському морях,

- комплексу військово-політичних аспектів функціонування флоту,

- інвентаризації зайнятих флотом земельних ділянок і об`єктів нерухомості на території України,

- екології,

- правового аспекту діяльності військових формувань флоту,

- правового становища військовослужбовців і членів їхніх сімей, включаючи питання громадянства.