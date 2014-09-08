В Одеській області перебувають 25 тисяч переселенців з зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила радник голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці Зоя Казанжі під час засідання круглого столу «Єдина країна. Суспільна єдність, боротьба із сепаратизмом і окупацією, протидія інформаційній агресії на прикладі Одеської області».

Вона, зокрема, відзначила, що офіційно на обліку в регіоні перебуває близько 8 тисяч жителів Донецької і Луганської областей, але «за нашими даними, перебуває близько 25 тисяч тимчасових переселенців».

Читайте такожЗ Криму та Донбасу до інших регіонів виїхали вже понад 250 тисяч переселенців«Повернулися до себе близько 2,5 тисячі переселенців», — сказала Казанжі. За її словами, серед переселенців, які потрапили в Одеський регіон, були також проросійськи налаштовані громадяни, які з фасадів будівель зривали прапори України, і з ними доводилося вести роз'яснювальну роботу.